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الرئيس الصيني يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا لاتفاق سلام "عادل"

12:07 م الجمعة 09 مايو 2025

الرئيس الصيني شي جين بينج

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موسكو- (د ب أ)

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن أمله في رؤية اتفاق سلام "عادل" في أوكرانيا، في أحدث خطوة له لتحقيق التوازن لإصلاح علاقاته بأوروبا في مواجهة حظر تجاري بحكم الأمر الواقع من قبل الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن شي قال لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أمس الخميس إن بكين تأمل في إمكانية التوصل "لاتفاق سلام عادل ومستدام وملزم تقبله جميع الأطراف المعنية" عبر الحوار.

ورغم أن شي لم يوضح شكل الاتفاق المحتمل، يبدو هذا التعليق كأول تصريح يرسي فيه الرئيس الصيني مبادئ اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتؤكد تصريحات شي ما صرح أدلى به وزير الخارجية الصيني وانج يي في مارس عندما قال إن طرفي الصراع يرغبان في "اتفاق سلام عادل ومستدام وملزم، وتقبله جميع الأطراف".

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