قوات الدعم السريع تواصل هجومها بالمسيرات على بورتسودان

بورتسودان- (د ب أ)

هاجمت قوات الدعم السريع، فجر الجمعة، العاصمة المؤقتة بورتسودان بالطائرات المسيرة وذلك لليوم السادس على التوالي.

من جانبه، أطلق الجيش السوداني نيران مضاداته الأرضية بكثافة لصد المسيرات التي حلقت وسط بورتسودان حيث موانئ السودان الرئيسية على البحر الأحمر وفي شمالي المدينة حيث قاعدة فلامنجو البحرية التابعة للجيش، وفقا لموقع (أخبار السودان).

وخلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء تمكنت طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع من استهداف منشآت في قاعدة عثمان دقنة الجوية المجاورة لمطار بورتسودان ومستودعات النفط الاستراتيجية ومستودعات أخرى مملوكة للقطاع الخاص في محيط الميناء الجنوبي، فضلا عن قصف قاعدة فلامنجو البحرية.

ووفقا للتقرير، تصدى الجيش السوداني للمسيرات عن طريق المضادات الأرضية خلال يومي الخميس والجمعة وسط أنباء عن إسقاط مسيرات انقضاضية ركزت في هجومها على قاعدة فلامنجو ومقر الكلية الجوية بالقاعدة.

كما حلقت المسيرات في سماء قاعدة فلامنجو البحرية شمالي بورتسودان وقاعدة كنانة الجوية جنوبي ربك عاصمة ولاية النيل الأبيض ب مساء أمس، حيث تعاملت معها المضادات الأرضية للجيش.

ويوم أمس استهدفت مسيرة للدعم السريع مستودعات للوقود في كوستي حيث اشتعلت حرائق وتصاعدت أعمدة الدخان، فضلا عن استهداف مقر الفرقة 18 التابعة للجيش وقوات للجيش في تندلتي غربي كوستي ما أوقع قتلى وجرحى بين العسكريين والمدنيين.

وكثفت قوات الدعم السريع هذا الأسبوع من هجماتها بالطيران المسير مستهدفة بشكل أساسي مستودعات الوقود ومطارات وقواعد جوية للجيش في بورتسودان وكسلا وكنانة.