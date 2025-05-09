السوداني يهنئ البابا ليو الرابع عشر بإختياره بابا للكنيسة الكاثوليكية

بغداد- (د ب أ)

هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة البابا ليو الرابع عشر بإختياره بابا للكنيسة الكاثوليكية في روما والعالم.

وقال السوداني في منشور على منصة التواصل "إكس": ‏"نهنئ قداسة البابا (ليو الرابع عشر) بإختياره لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية في روما والعالم ونسأل الله أن يمده بأسباب النجاح في أداء مهامّه الجديدة المشرفة، وأن يستديم مسار العمل من أجل سلام العالم وأمن الإنسان في كلّ مكان".

وأضاف أن "حاضرة الفاتيكان مثابة للخير والمحبّة والطمأنينة والتقارب بين الأديان والشعوب وإعلاء القيم الأخلاقية والإنسانية".