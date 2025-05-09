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مستشار زيلينسكي: مفاوضات السلام مع روسيا وهم كبير

10:17 ص الجمعة 09 مايو 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية نقلا عن مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن مفاوضات السلام وهم كبير.

وأكد مستشار زيلينسكي، أن الطريقة الوحيدة للهروب من حرب أبدية هي زيادة تكاليف الحرب على موسكو بشكل حاد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن سلاح الجو الأوكراني، أن روسيا قصفت سومي بقنبلة موجهة. فيما أشار حاكم بيلجورود الروسية إلى أن مسيرة أوكرانية قصفت مبنى حكوميا في المدينة.

وتأتي الهجمات المتبادلة، رغم إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة تمتد لثلاثة أيام احتفالا بالذكرى الـ80 لعيد النصر.

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلاح الجو الأوكراني روسيا
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