الهند: اجتماع لوزير الدفاع مع رئيس الأركان وقادة الجيش

وكالات

قالت وسائل إعلام هندية، الجمعة، إن وزير الدفاع الهندي راجناث سينج يترأس اجتماعا مهما مع رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة.

وأشارت وسائل الإعلام الهندية، إلى أن اجتماعا رفيع المستوى سيعقد في وزارة الدفاع لبحث تطورات التصعيد الباكستاني.

وأوضحت وسائل إعلام هندية، أن البحرية الهندية بدأت عملية انتقامية إثر تصعيد كبير من جانب باكستان.

وذكر الجيش الهندي، أن القوات الباكستانية شنت هجمات عدة بمسيرات وذخائر على طول الحدود الغربية الليلة الماضية.

وفي المقابل، أكد وزير الإعلام الباكستاني عطالله تارار أن الجيش الباكستاني لم يقم بأي أعمال هجومية على مناطق داخل كشمير الهندية أو خارج الحدود الدولية.