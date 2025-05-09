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بعد الهجمات الهندية.. باكستان تطالب شركاءها الدوليين بمزيد من القروض

09:44 ص الجمعة 09 مايو 2025

باكستان

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وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن سفير باكستان لدى واشنطن رضوان سعيد شيخ، الجمعة، إن مسؤولية خفض التصعيد تقع على الهند.

وأشار سعيد شيخ، إلى أن هناك اتصالات بين الهند وباكستان على مستوى مجلس الأمن القومي.

وناشدت الحكومة الباكستانية، الشركاء الدوليين تقديم مزيد من القروض بعد الخسائر الفادحة إثر هجمات الهند، كما دعتهم إلى تهدئة الأوضاع في ظل تصاعد الحرب وانهيار أسواق الأسهم.

وأكد وزير الإعلام الباكستاني عطالله تارار، رفض إسلام آباد الادعاءات الباطلة لوسائل الإعلام الهندية بشأن ضربات مزعومة على الحدود، مشددا على أن باكستان لم تقم بأي أعمال هجومية على مناطق داخل كشمير الهندية أو خارج الحدود الدولية.

وأوضح وزير الإعلام الباكستاني، أن القوات الجوية لإسلام آباد سليمة وهي في حالة يقظة وتشغيل كاملة.

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