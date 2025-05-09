المستشار الألماني يزور بروكسل لإجراء محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والناتو

بروكسل- (د ب أ)

من المتوقع أن يصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى بروكسل اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في ثاني رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يلتقي ميرتس مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

وكان ميرتس قد زار باريس ووارسو أول أمس الأربعاء الماضي في أول رحلة رسمية له إلى الخارج كمستشار.

وتعهد ميرتس بأنه سوف يتم مرة أخرى سماع صوت ألمانيا في أوروبا والعالم".

وعندما كان زعيما للمعارضة، اتهم ميرتس المستشار السابق أولاف شولتس باتباع نهج سلبي تجاه شؤون الاتحاد الأوروبي وتعهد بإنهاء "صمت ألمانيا في السياسة الأوروبية".

ووعد ميرتس بتعاون أوثق مع فرنسا وبولندا وتجديد الجهود من أجل السيادة الأوروبية ردا على التحول في السياسة الخارجية في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب.