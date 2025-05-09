الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين في معارك بقطاع غزة

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ستة آخرين على الأقل في حوادث منفصلة خلال الاشتباكات التي جرت جنوب قطاع غزة أمس الخميس .

وفقا لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي في الحادث الأول، أطلق نشطاء حماس قذيفة آر بي جي على مبنى في حي الجنينة في رفح، حيث تتمركز القوات،وانهار المبنى جزئيا على القوات مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجراح متوسطة،حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الجمعة.

ووقع الحادث الثاني بعد حوالي ساعتين في نفس المنطقة.

وبحسب التحقيق، فإن ناقلة جنود مدرعة تعرضت لانفجار عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة أربعة جنود آخرين، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة.

كان المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي قد وافق يوم الاثنين الماضي على خطة "السيطرة على القطاع والاحتفاظ بالأراضي" .

وجاءت موافقة المجلس بعد من إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي عن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للدفع بهم إلى غزة.

وقال مسؤولان إسرائيليان، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لكونهما يناقشان خططا عسكرية، إن الخطة تتضمن أيضا تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب غزة.