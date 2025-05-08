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مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون: العلاقة بين ترامب ونتنياهو وصلت إلى أدنى مستوياتها

11:24 م الخميس 08 مايو 2025

ترامب ونتنياهو

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وكالات

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم عن تصاعد التوتر في العلاقة بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقلاً عن مسؤولين من الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي استياءه من التأخير الأمريكي في تبادل المعلومات المتعلقة باتفاق يخص "معركة مشتركة"، قائلاً: "لا يُعقل أن نطلب من حليف معلومات حول اتفاق مصيري ولا نتلقى رداً إلا بعد يوم".

وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية بدأت في تهميش نتنياهو "حتى يعود إلى المسار الصحيح"، مشيرًا إلى أن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر أمضى ساعات في محاولة لصياغة نص يوحي بأن إسرائيل مستعدة مستقبلاً للقبول بدولة فلسطينية، رغم ما وصفه بـ"الحساسية السياسية والشعبية الكبيرة" تجاه هذا الطرح داخل إسرائيل.

وعبر المسؤول عن قلقه من استبعاد إسرائيل من التطورات الأخيرة في السياسة الأمريكية بشأن الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن "ترامب لن يزور إسرائيل، وهذا بحد ذاته مؤشر سلبي".

ونقلت الصحيفة عن مقربين من ترامب أن الرئيس الأمريكي لم يقتنع بتبريرات نتنياهو بشأن التلاعب بمستشار الأمن القومي المُقال، وأنه "لا ينفذ ما تم الاتفاق عليه، ويرفض المضي في التوافقات"، مؤكدين أن العلاقة بين الجانبين وصلت إلى "أدنى مستوياتها".

وشددت المصادر على أن واشنطن تريد تنفيذ خطوات تخدم مصالحها في المنطقة، لكن نتنياهو "يرفض التعاون"، وهو ما قد يدفع ترامب، وفق تعبيرهم، إلى اتخاذ مواقف أكثر حدة ما لم يلتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بـ"تحقيق التصورات الأمريكية للشرق الأوسط".

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