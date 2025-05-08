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سفير أمريكا بإسرائيل: لا نحتاج إلى إذن من تل أبيب للاتفاق مع أنصار الله

11:08 م الخميس 08 مايو 2025

ترامب ونتنياهو

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وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن السفير الأمريكي في تل أبيب قوله عن الاتفاق مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، إن أمريكا لا تحتاج لإذن من الإسرائيليين.

وأضاف أنه إذا أصيب مواطن أمريكي فإن أمريكا ستضرب الحوثيين أما عدا ذلك فلا دخل لهم.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع جماعة الحوثيين يقتصر على وقف هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه في حال التزام الحوثيين بعدم استهداف الملاحة البحرية، فإن الولايات المتحدة ستلتزم من جانبها بعدم تنفيذ ضربات ضدهم.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن "الحوثيين أبدوا رغبتهم في عدم مواصلة القتال، وترامب وافق على وقف العمليات ضدهم"، في إشارة إلى الموقف الأمريكي الجديد تجاه الصراع.

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