دراسة إسرائيلية: ثُمن الجنود الذين قاتلوا في غزة غير مؤهلين للعودة إلى الخدمة

الجنود الذين قاتلوا في غزة غير مؤهلين للعودة إلى ا

وكالات

كشفت دراسة حديثة لجامعة تل أبيب، نشرتها صحيفة "هآرتس"، أن 1 من كل 8 جنود إسرائيليين شاركوا في القتال بغزة غير مؤهلين عقلياً للعودة إلى الخدمة العسكرية.

وأوضحت الدراسة أن 12% من جنود الاحتياط الذين شاركوا في العمليات العسكرية في غزة أشاروا إلى أنهم يعانون من أعراض حادة لاضطراب ما بعد الصدمة، ما يعكس حجم التأثير النفسي الذي خلفته المعارك على الجنود.

وأكدت الدراسة أن معاناة هؤلاء الجنود من اضطراب ما بعد الصدمة تجعلهم فعلياً غير قادرين على العودة إلى الخدمة العسكرية أو تنفيذ المهام بشكل فعال.