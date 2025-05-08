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مسؤول إسرائيلي: مقربون من ترامب أبلغوا ديرمر بأن نتنياهو يتلاعب بالرئيس الأمريكي

10:10 م الخميس 08 مايو 2025

رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل

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وكالات

نقلت إذاعة الجيش عن مسؤول إسرائيلي، إن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر تحدث بغطرسة مع كبار المسؤولين الجمهوريين بشأن ما يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعله.

وأضاف المسؤول أن حديث الوزير ديرمر مع كبار المسؤولين الجمهوريين بغطرسته المعهودة لم يجد نفعا، موضحا أن مقربون من ترامب أبلغوا ديرمر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتلاعب بالرئيس الأمريكي.

وتابع المسؤول إسرائيلي أن مقربون من ترامب أبلغوا ديرمر أن ترامب لا يكره أكثر من أن يظهر كشخص يتم التلاعب به.

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رون ديرمر ترامب نتنياهو الرئيس الأمريكي
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