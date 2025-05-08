يا له من إثارة.. ترامب يعلق على قرار تولي أول أمريكي منصب بابا الفاتيكان

القاهرة- مصراوي

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار تولي الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست زعيمًا للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "تهانينا للكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست، الذي تم تسميته للتو البابا. إنه لشرف كبير أن ندرك أنه أول بابا أمريكي. يا له من إثارة، ويا له من شرف عظيم لبلادنا. أتطلع إلى مقابلة البابا ليو الرابع عشر. ستكون لحظة ذات مغزى للغاية".

وعينت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست زعيمًا جديدًا لها يوم الخميس. وسيتخذ اسم البابا ليو الرابع عشر.

تم الإعلان عن قرار اختيار البابا الجديد بعد وقت قصير من رؤية الدخان الأبيض يتصاعد من سقف كنيسة سيستين. ويأتي هذا بعد يومين من عزل 133 كاردينالًا كاثوليكيًا من جميع أنحاء العالم لاتخاذ القرار.

تم الإعلان عن الاختيار بينما تدفقت حشود كبيرة إلى ساحة القديس بطرس في مدينة الفاتيكان، وهم يهتفون "عاش البابا!".

يأتي انتخاب البابا الجديد بعد وفاة البابا فرنسيس في 21 أبريل 2025، إثر معاناته من التهاب رئوي مزدوج في وقت سابق من العام. وذكر الفاتيكان أن سبب الوفاة الرسمي كان السكتة الدماغية وتوقف القلب. وكان البابا فرنسيس قد تولى منصب البابا منذ مارس 2013.

تعد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أكبر ديانة مسيحية في العالم، حيث يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار شخص، لكن الديانات المسيحية الأخرى تأخذ أيضًا التوجيه والإرشاد الروحي من البابا.