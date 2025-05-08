جامعة واشنطن توقف 21 طالبا عن الدراسة بسبب احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

(أ ب)

أعلنت جامعة واشنطن، أمس الأربعاء، إيقاف 21 طالبا عن الدراسة على خلفية اعتقالهم في وقت سابق من هذا الأسبوع لاحتلالهم لمبنى هندسي خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين.

ووفقا لبيان أصدرته الجامعة، فقد تم أيضا منع الطلاب الذين اقتحموا مبنى الهندسة متعددة التخصصات في سياتل مساء الاثنين الماضي مطالبين الجامعة بقطع علاقاتها مع شركة بوينج، من دخول جميع أنحاء حرم جامعة واشنطن.

وأضافت الجامعة أنه قد تم أيضا منع 13 شخصا، تم اعتقالهم ولكنهم ليسوا طلابا، من دخول الحرم الجامعي في سياتل.

وقالت الجامعة إن الاقتحام أدى إلى "أضرار كبيرة" في المبنى والمعدات الموجودة فيه. كما تم أيضا إشعال النيران في عدة حاويات للنفاية خارج الجامعة.

وذكرت صحيفة سياتل تايمز أن شركة بوينج تبرعت بأكثر من 100 مليون دولار لجامعة واشنطن منذ عام 1917، بما في ذلك 10 ملايين دولار لمبنى الهندسة.

وتعد شركة بوينج موردا رئيسيا للجيش الإسرائيلي، وقد تلقت إسرائيل مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة تفوق أي دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية.