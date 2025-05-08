"إن بي سي": واشنطن أنفقت أكثر من مليار دولار في الحرب على الحوثيين

وكالات

كشفت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين في البنتاجون، أن الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن كلّفت أكثر من مليار دولار منذ انطلاقها في مارس الماضي.

وأضاف المسؤولين أن هذه الحملة استهلكت آلاف القنابل والصواريخ، وأسفرت عن إسقاط سبع طائرات مسيّرة تابعة للجماعة، بالإضافة إلى خسارة مقاتلتين أمريكيتين.

وأكد المسؤولون أن الإدارة الأمريكية باتت تبحث عن مخرج من هذه الحملة، في ظل صعوبات ميدانية وتكلفة متزايدة، أبرزها عدم القدرة على تقييم نتائج الضربات الجوية بدقة، إذ إن الطائرات المسيرة التي تُرسل لاحقاً لتقدير الأضرار تُسقَط في الغالب على يد الحوثيين.

وأضافوا أنه لا توجد قوات أمريكية على الأرض داخل اليمن يمكنها التحقق من فعالية الضربات أو توثيق الأهداف التي تم تدميرها، ما يجعل من الصعب قياس مدى نجاح العمليات العسكرية.