تحول كبير.. ترامب يتخلى عن شرط التطبيع مع إسرائيل في الاتفاق الأمريكي السعودي

وكالات

في تحول كبير في السياسة الأمريكية، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدمًا في اتفاق دفاعي مع السعودية، يشمل التعاون في مجال الطاقة النووية، دون مطالبة الرياض بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في إشارة واضحة إلى تزايد الإحباط من الوضع في غزة ومن حكومة بنيامين نتنياهو.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فإن الولايات المتحدة تعتزم إبرام اتفاق دفاعي مع السعودية يشمل دعم مشاريع الطاقة النووية المدنية، دون أن يكون ذلك مشروطًا بتطبيع سعودي مع إسرائيل، وهو شرط تمسكت به إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خلال مفاوضاتها.

يمثل هذا القرار تحولًا جذريًا في السياسة الأمريكية، ويعكس نفاد صبر إدارة ترامب إزاء بطء التقدم الإسرائيلي في إنهاء النزاع في قطاع غزة. وتشير التقارير إلى أن ترامب أوقف أيضًا محاولاته السابقة لدفع خطة "النقل الطوعي" للفلسطينيين من غزة.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإنه يعتقد أن هذا القرار مرتبط بموقف السعودية الرافض للتطبيع مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية في الوقت الراهن.