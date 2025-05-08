باكستان تعلن إسقاط 29 طائرة مسيرة هندية

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن القوات المسلحة أسقطت 29 طائرة مسيّرة هندية في "هجوم مستمر".

وأضاف المتحدث، أحمد شريف تشودري، في خطاب وُجه إلى الأمة يوم الخميس، أن حصيلة القتلى جراء هجمات الطائرات المسيّرة ارتفعت إلى ثلاثة قتلى، وأصيب أربعة آخرون.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إن الطائرات المسيّرة حاولت مهاجمة "منشآت عسكرية" في باكستان، مضيفًا أن ملعب الكريكيت في روالبندي قد تعرض أيضًا للقصف. وأضاف: "حتى الآن، اقتصرت استجابة باكستان على الدفاع عن النفس فقط".

وأشار الوزير إلى أن مقذوفًا عبر من فوق مدينة أمريتسار الهندية إلى داخل باكستان يخضع حاليًا لتحقيقات فريق الأدلة الجنائية الباكستاني.

وكانت شبكة CNN قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن طائرات مسيّرة أُسقطت في أنحاء متفرقة من باكستان، بدءًا من روالبندي في الشمال – حيث المقر الرئيسي للجيش – وحتى موقع بالقرب من مدينة كراتشي الساحلية الكبرى في الجنوب، وفقًا لتشودري.