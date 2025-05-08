أمريكا تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة وتطالبهم بالحوار

وكالات

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم مكالمتين منفصلتين مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكار ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، للتأكيد على ضرورة التهدئة في ظل تصاعد الأزمة بين البلدين.

ووفقًا لبيانات المكالمتين، أعرب روبيو عن "دعم الولايات المتحدة للحوار المباشر بين الهند وباكستان، وشجع على مواصلة الجهود لتحسين قنوات التواصل".

وخلال حديثه مع شريف، دعا روبيو باكستان إلى "اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء أي دعم للجماعات الإرهابية"، بحسب ما جاء في البيان.

وكانت شبكة CNN قد أفادت أمس بأن الهند طلبت من الولايات المتحدة ودول أخرى حث باكستان على وقف دعمها للإرهاب، وفقًا لمصدر رسمي في الحكومة الهندية.

ومن الجدير بالذكر أن روبيو أعرب أيضًا، خلال مكالمته مع رئيس الوزراء الباكستاني، عن "أسفه لسقوط ضحايا مدنيين في الصراع الجاري".

بينما تقول باكستان أن الضربات الهندية أسفرت عن مقتل مدنيين، تقول الهند إن الضربات استهدفت "بُنى تحتية إرهابية".