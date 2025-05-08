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أردوغان: انتهاكات إسرائيل تحول المنطقة إلى بركة دماء خاصة في غزة

07:19 م الخميس 08 مايو 2025

رجب طيب أردوغان

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وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن انتهاكات إسرائيل تحول المنطقة إلى بركة دماء خاصة في غزة.

ودعا أردوغان جميع دول العالم إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

كانت كتائب القسام أعلنت استهداف قوة هندسية لقوات الاحتلال من 12 جنديا كانت تعد لنسف منزل بمحيط مفترق الفدائي شرقي مدينة رفح.

وأكدت الكتائب استهداف القوة بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أدى لانفجار المنزل ووقوع أفرادها قتلى وجرحى.

وأشارت إلى أنها رصدت بعد الاستهداف هبوط طائرات مروحية لقوات الاحتلال من أجل إجلاء القتلى والجرحى.

وذكرت مواقع إسرائيلية أن سلاح الجو دفع بمروحيات لإجلاء جرحى من جنوب قطاع غزة ونقلهم إلى مستشفى برازيلاي بعسقلان.

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