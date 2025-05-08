القسام تعلن استهداف 12 جنديا إسرائيليا

وكالات

أعلنت كتائب القسام استهداف قوة هندسية لقوات الاحتلال من 12 جنديا كانت تعد لنسف منزل بمحيط مفترق الفدائي شرقي مدينة رفح.

وأكدت الكتائب استهداف القوة بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أدى لانفجار المنزل ووقوع أفرادها قتلى وجرحى.

وأشارت إلى أنها رصدت بعد الاستهداف هبوط طائرات مروحية لقوات الاحتلال من أجل إجلاء القتلى والجرحى.

وذكرت مواقع إسرائيلية أن سلاح الجو دفع بمروحيات لإجلاء جرحى من جنوب قطاع غزة ونقلهم إلى مستشفى برازيلاي بعسقلان.