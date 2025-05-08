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ولي العهد السعودي يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني العمل لدعم القضية الفلسطينية

06:46 م الخميس 08 مايو 2025

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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(د ب أ)

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه في جدة اليوم الخميس، مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ،" العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن بن سلمان والشيخ بحثا " خلال اللقاء تطورات الأوضاع في فلسطين وسُبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق".

يشار إلى أن هذه هي أول زيارة لنائب الرئيس الفلسطيني إلى المملكة منذ تعيينه يوم 26 أبريل الماضي، في إطار عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية.

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الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ دعم القضية الفلسطينية
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