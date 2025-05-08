قتلته مقاومة جنين.. وثائقي يكشف هوية الضابط الإسرائيلي الذي اغتال شيرين أبو عاقلة (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

لأول مرة، يكشف فيلم وثائقي أمريكي بعنوان "من قتل شيرين؟" هوية الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار على الصحفية الفلسطينية- الأمريكية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، خلال تغطيتها لاجتياح جنين في مايو 2022.

الفيلم الذي أنتجته منصة Zeteo الإعلامية الأمريكية، وعُرض مؤخرًا لأول مرة في مدينة نيويورك، يُعتبر أول تحقيق استقصائي مصور يحدد بالاسم المسؤول عن اغتيال شيرين.

وبحسب ما ورد في الفيلم، فإن الجندي القاتل يُدعى ألون سكاجيو، وهو أحد عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقد قُتل لاحقًا في يونيو 2024 أثناء عملية عسكرية جديدة في جنين.

لا ندم ولا اعتراف

يتضمن الفيلم شهادة من أحد الجنود الذين خدموا مع سكاجيو، والذي أكد أن الأخير لم يُبدِ أي ندم أو شعور بالذنب حيال قتل شيرين، ولم يتحدث عن الحادثة لا علنًا ولا في الأوساط العسكرية.

يُظهر الوثائقي كيف سعت كل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية السابقة إلى إخفاء تفاصيل الجريمة، ومنع الكشف عن اسم الجندي أو محاسبته، رغم الضغوط الحقوقية والإعلامية الدولية، مما أثار استياء واسعًا داخل أوساط المدافعين عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان.

وصُوّر الفيلم في 3 مدن: واشنطن، القدس، وجنين، وتضمن مقابلات موسعة مع شخصيات بارزة، منها السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، الذي انتقد في السابق مماطلة الإدارة الأمريكية في كشف الحقيقة. كما احتوى الفيلم على شهادات ومعلومات غير مسبوقة من مصادر مطلعة على التحقيقات الرسمية.

أعد الفيلم الصحفي الاستقصائي ديون نيسينباوم، وهو مراسل سابق لصحيفة وول ستريت جورنال، واستغرق العمل عليه أكثر من عامين من التوثيق والتحقيق.

في أول تعليق لعائلة شيرين، قال أنطوان أبو عاقلة، شقيق الراحلة، إن العائلة كانت على علم بالفيلم والتحقيق، لكنها لم تكن تعرف كل التفاصيل.

وأضاف في تصريحات صحفية، "نحن لا نبحث فقط عن اسم من أطلق النار، بل نريد العدالة الكاملة، بدءًا ممن أعطى الأمر وحتى من نفّذه. شيرين قُتلت بدم بارد رغم ارتدائها السترة الصحفية، وهذا يجب أن يُحاسب عليه العالم."

كما انتقد أداء الإدارة الأمريكية السابقة، متهمًا إياها بالتواطؤ وغضّ الطرف عن الجريمة، قائلًا: "شيرين مواطنة أمريكية، وكان من المفترض أن تُعامل كأي أمريكي قُتل عمدًا في الخارج، لكن إدارة بايدن تخلّت عن وعودها."

تم اغتيال شيرين أبو عاقلة صباح 11 مايو 2022 خلال تغطيتها الميدانية لاقتحام مخيم جنين.

وقد أكدت تحقيقات عدة جهات إعلامية وحقوقية – منها الجزيرة، ووكالة أسوشيتد برس، ومنظمة بتسيلم، وكذلك تقرير أممي – أن الرصاصة التي أصابتها كانت مباشرة ومتعمدة، أُطلقت من قبل قناص في جيش الاحتلال.