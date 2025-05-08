زعيم أنصار الله: عملياتنا نصرة للشعب الفلسطيني مستمرة

وكالات

أكد زعيم جماعة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن العمليات التي تنفذها جماعته دعماً للشعب الفلسطيني ما تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن الجماعة نفذت خلال الأسبوع الجاري هجمات طالت مناطق عدة داخل إسرائيل بينها يافا، عسقلان، النقب، وحيفا، باستخدام نحو 10 صواريخ ومسيرات.

وأوضح الحوثي، في خطاب، أن إجمالي العمليات التي نُفذت منذ 15 رمضان وحتى 9 من شهر ذي القعدة بلغ 131 عملية، تم خلالها إطلاق 253 صاروخاً باليستياً وطائرات مسيرة.

وأضاف الحوثي أن العدوان الأمريكي المكثف على اليمن لم ينجح في إيقاف عملياتنا أو الحد من قدراتنا العسكرية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في مواجهة قدرات اليمن العسكرية.

واتهم الحوثي القوات الأمريكية والإسرائيلية باستهداف المدنيين في اليمن، قائلاً إن "العدو لم يتمكن من إصابة قدراتنا، فاتجه لاستهداف الأعيان المدنية في محاولة للتأثير على إرادة شعبنا وصموده".

وشدد زعيم الجماعة على أن "الأولوية الأولى والواضحة لدينا هي إسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "عاجزة عن وقف عملياتنا أو تدمير قدراتنا العسكرية".