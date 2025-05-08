السلطات السورية تطلق سراح دفعة جديدة من الموقوفين في أحداث صحنايا

(وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، الإفراج عن دفعة رابعة من الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها بلدتا صحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.

وبحسب بيان الوزارة، فقد تم إخلاء سبيل 14 شخصًا ممن ثبت عدم تورطهم في أعمال العنف أو التخريب، وذلك بحضور ممثلين عن إدارة منطقة داريا وعدد من وجهاء المجتمع المحلي، في محاولة لتعزيز الثقة بين السلطات والأهالي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عملية الإفراج جاءت بتوجيه من محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، وبإشراف من المقدم حسام طحان، مسؤول الأمن العام في ريف دمشق، ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى "تعزيز الاستقرار وفتح صفحة جديدة مع أبناء المنطقة ممن لم تتورط أيديهم في أعمال العنف".

من جانبه، صرح عامر خشيني، نائب مسؤول منطقة داريا، لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الدفعة التي أُفرج عنها "هي ممن لم يثبت تورطهم في أي أعمال شغب أو تخريب"، مؤكداً أن "من ثبت تورطه ستتم إحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية".

وشدد خشيني على أن الجهات الأمنية ستواصل ملاحقة أي مظاهر مسلحة خارجة عن القانون، داعياً كل من يحمل سلاحاً غير مرخص إلى تسليمه طوعاً للجهات المختصة، مشيراً إلى أن "الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح وحماية المدنيين".