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القسام: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو برفح

04:45 م الخميس 08 مايو 2025

كتائب القسام

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وكالات

أفادت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بخوض "اشتباكات ضارية ومن مسافة الصفر مع جنود العدو وآلياته بمنطقة التوغل بحي الجنينة شرقي رفح.

كانت عدد من المواقع الإخبارية الإسرائيلية ذكرت، أن الرقابة العسكرية فرضت حظرًا على تداول تفاصيل حادث أمني وقع في قطاع غزة، له صلة بانهيار مبنى ووجود عدد كبير من الإصابات، بينها حالات وُصفت بالحرجة، وسط تعتيم إعلامي شديد.

وتحدث شهود عيان عن وقوع انفجار أدى إلى سقوط قتلى وإصابات عديدة، مع وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض. ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة استهدفت وحدة تابعة للواء "جولاني"، ما أدى إلى انهيار مبنى في منطقة رفح.

وتشير التقارير إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين، بعضهم لا يزال تحت الأنقاض جراء الانفجار والانهيار الذي تلاه.

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كتائب القسام حماس اشتباكات ضارية ومن مسافة الصفر لواء جولاني قتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين
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