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إعلام عبري: مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين برفح

04:34 م الخميس 08 مايو 2025

الاحتلال

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وكالات

ذكرت عدد من المواقع الإخبارية الإسرائيلية، أن الرقابة العسكرية فرضت حظرًا على تداول تفاصيل حادث أمني وقع في قطاع غزة، له صلة بانهيار مبنى ووجود عدد كبير من الإصابات، بينها حالات وُصفت بالحرجة، وسط تعتيم إعلامي شديد.

وتحدث شهود عيان عن وقوع انفجار أدى إلى سقوط قتلى وإصابات عديدة، مع وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض. ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة استهدفت وحدة تابعة للواء "جولاني"، ما أدى إلى انهيار مبنى في منطقة رفح.

وتشير التقارير إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين، بعضهم لا يزال تحت الأنقاض جراء الانفجار والانهيار الذي تلاه.

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مقتل الجنود الإسرائيليين قطاع غزة رفح
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