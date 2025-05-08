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البرلمان الأوكراني يصادق بالإجماع على اتفاقية المعادن مع أمريكا

04:25 م الخميس 08 مايو 2025

البرلمان الأوكراني

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كييف - (أ ب)

صدّق مجلس النواب الأوكراني بالإجماع، اليوم الخميس، على اتفاقية المعادن التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما ذكر أحد النواب.

ويُعد تصديق البرلمان خطوة أساسية في تفعيل الاتفاقية، والتي تنص على إنشاء صندوق استثماري مشترك مع الولايات المتحدة.

وقال النائب الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، عبر تطبيق تليجرام، إن البرلمان وافق على الاتفاقية بواقع 338 صوتا، حيث لم يعترض أي نائب على الاتفاقية أو يمتنع عن التصويت.

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البرلمان الأوكراني اتفاقية المعادن أمريكا
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