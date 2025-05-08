لا تقبلوا الدولار الأصفر.. إسرائيل تلقي منشورات نقدية مزيفة فوق اللبنانيين (صور)

(وكالات)

ألقت طائرة درون تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رُزَمًا من العملات النقدية المزيفة فوق باحة بلدية الناقورة الحدودية، في جنوب لبنان، تزامناً مع غارات جوية عنيفة ضربت منطقة النبطية.

وكانت العملات التي ظهرت بشكل دولارات أمريكية باللون الأصفر، مكتوب عبارات تحذيرية بالعربية، من بينها العبارة اللافتة: "لا تُخطئوا في تقدير الأمور، لا تقبلوا الدولار الأصفر".

ورأى سكان المنطقة أن هذه الخطوة تشير بوضوح إلى محاولات إسرائيل التشويش على المساعدات والتعويضات التي يقدّمها "حزب الله" للأهالي المتضررين من القصف الإسرائيلي، ضمن سياسة الحرب النفسية والتأثير المعنوي، عبر التشكيك في قيمة أو دوافع الدعم المالي المقدم من الحزب.

وفي أول رد رسمي، قال رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة: "ما يقوم به العدو من محاولات بائسة لن يزيد المواطنين إلا تشبثًا بأرضهم"، مضيفاً أن "هذه الممارسات نضعها برسم كل المعنيين في الدولة اللبنانية".