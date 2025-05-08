الهند: سنرد على التصعيد من جانب باكستان بالطريقة المناسبة

وكالات

تعهدت وزارة الهند، الخميس، بالرد على التصعيد من جانب باكستان في الوقت وبالطريقة المناسبة.

‌‏واتهمت الخارجية الهندية في بيان، باكستان بأنها هي التي صعدت في 22 إبريل الماضي عبر الهجوم في باهالجام و"نحن نرد على هذا التصعيد".

قالت وزارة الخارجية الهندية في بيان، إن نيودلهي لم تستهدف مواقع دينية كما ادعت باكستان وإنما استهدفت بنى تحتية إرهابية.

‌‏وأوضحت الخارجية الهندية، أن باكستان قامت بإجراءات انتقامية تؤثر على المدنيين في الهند و"نحن نرد على اعتداءات إسلام آباد".

وأشارت الخارجية الهندية، إلى أن باكستان قامت بإجراءات انتقامية تؤثر على المدنيين في الهند و"نحن نرد على اعتداءات إسلام آباد".

‌‏وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، الخميس، إن استمرار توغل المسيرات الهندية يجعل خيار شن هجوم أكثر تأكيدا.

ولفت آصف، إلى أنه لم يلحق أي ضرر بالمواقع العسكرية الباكستانية من المسيرات الهندية، كما لم يلحق أي ضرر بالدفاعات الجوية في لاهور.

‌‏وأكد خواجة، أنه لم يعد هناك مجال لخفض التصعيد مع الهند.

وذكرت وكالة الأنباء الهندية، الخميس، أن الجيش الهندي تمكّن من تحييد أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية في لاهور.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن القنصلية العامة في لاهور الباكستانية وجهت جميع موظفيها بالبقاء في أماكنهم.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن القنصلية تلقت تقارير أولية تفيد بأن السلطات الباكستانية قد تقوم بإخلاء بعض المناطق المجاورة لمطار لاهور الرئيسي.

وكشف وزير الإعلام الباكستاني عطالله تارار، الخميس، أن الجيش الباكستاني قتل ما بين 40 و50 جنديا هنديا على الحدود.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية في بيان، الخميس، إسقاط 12 طائرة تجسس هندية، مؤكدا أن الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم وستدفع المزيد.