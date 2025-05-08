لا نعلم مصير 3 منهم.. إسرائيل تكشف مستجدات وضع الأسرى في غزة

(وكالات)

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إسرائيل باتت على يقين من أن 21 أسيرًا إسرائيليًا لا يزالوا على قيد الحياة داخل قطاع غزة، فيما لا تزال حالة 3 آخرين "غير مؤكدة"، وذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والضغوط السياسية الداخلية والخارجية المرتبطة بملف الأسرى منذ 7 أكتوبر 2023.

وخلال كلمته صرح نتنياهو، أن تل أبيب لديها معلومات أكيدة أن 21 أسيرًا لا يزالوا على قيد الحياة بينما 3 آخرين، لا يزال وضعهم مبهم وغير معروف حتى الآن، لكنه أكد أن إسرائيل مصرة على استعادة جميع الأسرى المحتجزين بغزة.



وبحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية، فإن حركة "حماس" لا تزال تحتجز 59 أسيرا في قطاع غزة. وتشير تقديرات سابقة أصدرها مكتب نتنياهو إلى أن ما يصل إلى 24 أسيرا قد يكونون أحياء، بينما تم الإعلان عن وفاة ما يصل إلى 35 آخرين، سواء خلال القصف الإسرائيلي أو أثناء الاحتجاز.