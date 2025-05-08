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تمهيدًا لحملة موسعة بغزة.. إسرائيل تمنح امتيازات بقيمة 3 مليارات شيكل لعناصر الاحتياط

03:41 م الخميس 08 مايو 2025

إسرائيل

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وكالات

قالت وزارات الدفاع والمالية والعدل الإسرائيلية في بيان مشترك، الخميس، إن الحكومة تمنح سلسلة امتيازات لعناصر الاحتياط بقيمة 3 مليارات شيكل تمهيدا لحملة برية موسعة في غزة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمتنع عن إرسال أوامر تجنيد لجنود كشفوا رفضهم القتال خشية عدم التزامهم.

وأوضح ضباط إسرائيليون، أن نسبة الالتزام بالخدمة العسكرية بصفوف الاحتياط متدنية، مؤكدا أن نسبة 80% المعلن عنها رسميا لا تعكس الواقع.

وأشار ضابط إسرائيلي، إلى أن جيش الاحتلال لجأ الفترة الأخيرة إلى الضغط على الجنود للقتال وهناك صعوبات في استدعائهم.

وأكد ضباط وجنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن ثمة تلاعب في نسبة الملتزمين بالقتال في صفوف جنود الاحتياط.

وشددت مصادر أمنية إسرائيلية، على أن جيش الاحتلال بحاجة لرفع عدد قواته بأربعة أضعاف للسيطرة على نقاط مركزية في قطاع غزة.

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إسرائيل منح امتيازات لجنود الاحتياط حملة برية في غزة
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