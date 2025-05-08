وزير الدفاع الباكستاني: لم يعد هناك مجال لخفض التصعيد مع الهند

وكالات

‌‏قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، الخميس، إن استمرار توغل المسيرات الهندية يجعل خيار شن هجوم أكثر تأكيدا.

وأشار آصف، إلى أنه لم يلحق أي ضرر بالمواقع العسكرية الباكستانية من المسيرات الهندية، كما لم يلحق أي ضرر بالدفاعات الجوية في لاهور.

‌‏وأكد خواجة، أنه لم يعد هناك مجال لخفض التصعيد مع الهند.

وذكرت وكالة الأنباء الهندية، الخميس، أن الجيش الهندي تمكّن من تحييد أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية في لاهور.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن القنصلية العامة في لاهور الباكستانية وجهت جميع موظفيها بالبقاء في أماكنهم.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن القنصلية تلقت تقارير أولية تفيد بأن السلطات الباكستانية قد تقوم بإخلاء بعض المناطق المجاورة لمطار لاهور الرئيسي.

وكشف وزير الإعلام الباكستاني عطالله تارار، الخميس، أن الجيش الباكستاني قتل ما بين 40 و50 جنديا هنديا على الحدود.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية في بيان، الخميس، إسقاط 12 طائرة تجسس هندية، مؤكدا أن الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم وستدفع المزيد.

وقالت الشرطة ومسؤولون أمنيون باكستانيون، إن نظام الدفاع الجوي أسقط طائرة درون هندية بالقرب من قاعدة بحرية في مدينة لاهور بشرق البلاد.

ولم يتضح ما إذا كانت طائرة الدرون مسلحة.

وقال مسؤول الشرطة المحلية محمد رضوان إنه تم إسقاط طائرة درون بالقرب من منطقة والتان السكنية في لاهور، والتي تضم أيضا منشآت عسكرية. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إسقاط طائرتين درون آخرين في مدن أخرى بإقليم البنجاب، الذي تعد لاهور عاصمته.