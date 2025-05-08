وزير الرياضة ومحافظ بني سويف يتفقدان مركز التنمية الشبابية شرق النيل -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز التنمية الشبابية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ضمن برنامج زيارته للمحافظة.

وخلال الزيارة، تابع الوزير العديد من الأنشطة والفعاليات والخدمات التي يقدمها المركز، والتي تضمنت معرض مشغولات أندية الفتاة، ونادي العلوم، ومشروع سفراء ضد الفساد للنشء الذى يستهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية لدى النشء، وتنمية وعيهم الوطني المجتمعي، وبرنامج ريحانة للنشء الذي ينفذ تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، إضافة إلى متابعة جانبا من ندوة عن السلامة النفسية بالإضافة إلى أنشطة متنوعة لمركز التنمية الشبابية.

وأكد الوزير، أهمية تعزيز واستمرار النهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة في مراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية والرياضية على مستوى محافظات الجمهورية، وتكثيف أعمال التطوير للخدمات المقدمة للنشء والشباب.

من جهته، أكد المحافظ على منظومة الخدمات التي يقدمها مركز التنمية الشبابية، في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية، والفنية والثقافية، وهو ما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان والاستثمار فيه من خلال تنمية قدرات الشباب المصري، وتغيير ثقافته المجتمعية، واستثمارها على نطاق واسع بمختلف المجالات.