بعد إعلان دعمها للهند.. إسرائيل تشبه عملية "طوفان الأقصى" بهجوم كشمير

كتبت- سلمى سمير:

علق السفير الإسرائيلي لدى الهند، رؤوفين أزار، على التصعيد العسكري بين باكستان والهند، بالقول إن تل أبيب، تدعم بشكل كامل ما أسماه "حق الهند في الدفاع عن نفسها"، مشددًا على أن نيودلهي تدرك جيدًا أنها تستطيع الاعتماد على إسرائيل في مواجهة التهديدات.

وجاءت تصريحات أزار في مقابلات إعلامية مع وسائل إعلام هندية، نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تزامنًا مع اتهام باكستان جارتها الهند باستخدام طائرات مسيرة هجومية من صناعة إسرائيلية.

وقالت القوات المسلحة الباكستانية إنها اعترضت 12 طائرة من طراز "هاروب"، وهي طائرات بدون طيار انتحارية تصنعها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، مؤكدة أن الطائرات أُطلقت من الأراضي الهندية. وأفادت بأن حطام هذه الطائرات سقط بالقرب من مدن كبرى مثل كراتشي ولاهور، مضيفة: "نقوم بتحييدها واحدة تلو الأخرى".

وفي حديثه لقنوات هندية بينها "CNN News18"، أوضح السفير أزار أن إسرائيل تقف بشكل صريح إلى جانب الهند في حقها السيادي لحماية أراضيها ومواطنيها، قائلًا إن "الإرهابيين يجب أن يعلموا أنه لا مفر من العدالة على الجرائم التي ارتكبوها ضد الأبرياء".

فيما قارن بعض محاوري السفير الإسرائيلي بين الهجوم الذي وقع مؤخرًا في منطقة باهالجام وبين عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس ضد إسرائيل، وطلبوا من السفير أزار استخلاص دروس من تجربة بلاده في هذه العملية.

وقال أزار: "هجوم باهالجام يُعدّ نقطة تحول لما اتسم به من وحشية، وهو يُشبه من حيث الطابع ما وقع في 7 أكتوبر. لا خيار أمام الديمقراطيات سوى التحرك لمواجهة مثل هذه التهديدات الجسيمة. والهند، من جهتها، تمارس حقها في الدفاع عن النفس، ونحن واثقون من أنها تفعل ذلك بمسؤولية لحماية شعبها".

السفير أزار لم يكتف بالتأكيد على الدعم الأمني، بل سلط الضوء على الشراكات المتنامية بين إسرائيل والهند في مجالات الابتكار والتقنية والزراعة المتقدمة والتكنولوجيا الصحية والعسكرية، معتبرًا أن "الشراكة بين إسرائيل والهند تستند إلى قيم راسخة من الديمقراطية والأمن والابتكار". وأضاف أن البلدين يعملان على تعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل تكنولوجيا الزراعة، وحلول المياه، وإدارة الكوارث.

ورغم الموقف الداعم، شدد السفير الإسرائيلي على أن بلاده ليست طرفًا في الحرب بين الهند وباكستان.

وفي أعقاب الهجوم الذي وقع في منطقة باهالجام بإقليم كشمير خلال أبريل الماضي، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، أعرب بنيامين نتنياهو عن تعازيه لنظيره الهندي ناريندرا مودي، مؤكدًا تضامن إسرائيل الكامل مع الهند في مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب الإسلامي الوحشي".

وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، كتب نتنياهو: "صديقي العزيز ناريندرا مودي، يؤسفني بشدة الهجوم الإرهابي الوحشي في باهالجام الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء. نتوجه بأفكارنا وصلواتنا إلى الضحايا وعائلاتهم".

وأضاف: "تقف إسرائيل إلى جانب الهند في حربها ضد الإرهاب، ونؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة التطرف والعنف".

ولم يكتف نتنياهو بالتعزية عبر المنصات، بل أجرى مكالمة هاتفية مع مودي عبر خلالها عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي، واصفًا إياه بأنه "عمل من أعمال الإرهاب الإسلامي المتطرف"، على حد تعبيره.