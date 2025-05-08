تلبية لدعوة بوتين.. السيسي يصل موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر المقررة غدًا تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك وفق نبأ عاجل أوردته قناة إكسترا نيوز، قبل قليل.

وكان غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، العاصمة اليونانية أثينا في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى جمهورية اليونان، متوجهًا إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في التاسع من مايو.

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