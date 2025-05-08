رويترز: البرلمان الأوكراني يصادق على اتفاقية المعادن مع أمريكا

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، الخميس، إن البرلمان الأوكراني صادق على اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة.

وفي مطلع مايو الجاري، قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، إن صفقة المعادن مع أوكرانيا تعيد لدافعي الضرائب المليارات التي أنفقتها واشنطن لدعم كييف.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع اتفاقية تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد المعادن في الأراضي الأوكرانية.

وقال ترامب خلال اجتماع مجلس الوزراء: "لقد أبرمنا صفقة تضمن حماية أموالنا، وتمكننا من البدء في التنقيب والقيام بما يتوجب علينا، وهذا مفيد لهم أوكرانيا أيضا، لأن حضورا أمريكيا سيتواجد في مواقع التنقيب وهذا الوجود الأمريكي سيمنع العديد من الجهات الخبيثة من الاقتراب من البلاد، أو بالأحرى من المناطق التي نجري فيها عمليات التنقيب".

يذكر أن التوقيع على الصفقة انهار في أواخر فبراير، عندما حضر زيلينسكي إلى البيت الأبيض وتعرض لتوبيخ من الرئيس دونالد ترامب بسبب عدم احترامه لمضيفه.

بينما وصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الضيف القادم من كييف بأنه ناكر للجميل، وطُلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض بعد مشادة كلامية علنية، وفقا لروسيا اليوم.

وبعد مداولات ومفاوضات استمرت منذ فبراير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان مساء يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وكشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو عن أبرز بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف وواشنطن مشيرة إلى أن الاتفاق نص صراحة على "احتفاظ أوكرانيا بكامل سيادتها على مواردها".

وأشارت إلى أن "الاتفاقية لا تتضمن أي تغييرات في خصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، فهي لا تزال تابعة لأوكرانيا".