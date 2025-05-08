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مسؤولون أمريكيون: ترامب مُحبط من نتنياهو وقرر التحرك في الشرق الأوسط بدونه

02:47 م الخميس 08 مايو 2025

ترامب ونتنياهو

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب قرر عدم انتظار إسرائيل أكثر بل المضي قدما في خطواته بالشرق الأوسط.

وأشارت مصادر مقربة من ترامب، إلى أن الرئيس الأمريكي يشعر بخيبة أمل من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسيتحرك في الشرق الأوسط دونه.

وذكرت الصحيفة العبرية، يوم الأحد الماضي، أن نتنياهو عبّر في محادثات مغلقة عن إحباطه من خطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يتعلق بالشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن نتنياهو قال لمقربين إن ترامب يقول الأمور الصحيحة خلال اللقاءات والاتصالات في ما يخص إيران وسوريا.

كذلك، أوضحت الصحيفة، أن نتنياهو قال لمقربين إن أفعال ترامب تتناقض ما يقوله في اللقاءات والاتصالات، كما أعرب عن قلقه من دعم ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في السيطرة على سوريا وسماحه لإسرائيل بفعل ما يناسبها هناك.

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ترامب نتنياهو الشرق الأوسط
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