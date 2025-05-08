كوكا كولا تتراجع عن شعارها وتسحب ملصقاتها بعد انتقادات أوروبية

(وكالات)

أعلنت شركة "كوكا كولا" الأمريكية عزمها تغيير الملصقات الموجودة على عبواتها البلاستيكية، بعد شكاوى تقدّمت بها جمعيات أوروبية تتهم الشركة بتضليل المستهلكين بشأن مدى قابلية عبواتها لإعادة التدوير.

وكانت المفوضية الأوروبية، قد أكدت، أن الشركة تعهدت بتعديل عبارات التسويق التي تضعها على عبواتها، استجابة للانتقادات.



في نوفمبر 2023، وجه المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين وعدد من الجمعيات البيئية انتقادات لاذعة لشركات المشروبات، وعلى رأسها "كوكا كولا"، بسبب استخدامها لعبارات مثل "قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%" على عبواتها، معتبرين أن هذه العبارات مضللة وتسويقية أكثر منها واقعية. وأشارت الجمعيات إلى أن قابلية إعادة التدوير تعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة منشآت الفرز وإعادة التدوير في كل بلد، ما يعني أن الزجاجات ليست بالضرورة تُعاد تدويرها بالفعل حتى لو كانت المواد المكونة لها قابلة لذلك.



رداً على هذه الاتهامات، تعهدت "كوكا كولا" بتعديل العبارة التسويقية على العبوات، لتصبح: "هذه العبوة، باستثناء الملصق والغطاء، مصنوعة من بلاستيك مُعاد تدويره بنسبة 100%".

وأكدت الشركة لوكالة فرانس برس أن التعديل سيدخل حيّز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، دون أن تحدد موعداً دقيقاً.



من جهته، رحب المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين بالخطوة، واصفاً القرار بأنه "نبأ سار"، لكنه شدد على ضرورة متابعة التنفيذ بدقة، قائلاً: "نتوقع من السلطات التحقق مما إذا كانت كوكا كولا تنفذ قرارها، واتخاذ إجراءات صارمة إذا لزم الأمر".