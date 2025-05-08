أطول معركة جوية.. اشتباك 125 مقاتلة بين الهند وباكستان(فيديو)

وكالات

شهدت الأجواء بين الهند وباكستان واحدة من أضخم المعارك الجوية في التاريخ الحديث، حيث اشتبكت نحو 125 مقاتلة من الجانبين في مواجهة استمرت لأكثر من ساعة، دون أن يغادر أي طرف مجاله الجوي، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر أمني باكستاني رفيع المستوى.

ولم تتمكن شبكة سي إن إن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.

في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام باكستانية اليوم الخميس بوقوع انفجار في مدينة لاهور شرقي البلاد، بعد إسقاط الدفاعات الجوية طائرة مسيرة هندية قرب مطار المدينة.

وقالت قناة "سما" الباكستانية إن دوي عدة انفجارات سُمع على طريق والتون السريع في منطقتي غوبال ناغار ونصير آباد، مشيرة إلى أن السكان هرعوا إلى منازلهم بعد مشاهدة أعمدة من الدخان تتصاعد في سماء المنطقة.

وأضافت القناة أن الانفجار نجم عن إسقاط طائرة بدون طيار يتراوح حجمها بين 1.5 و1.8 متر، كانت تُستخدم في مهام تجسسية، وقد تم إسقاطها باستخدام نظام تشويش إلكتروني.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر إقليمي متزايد، فيما لم تصدر السلطات الهندية بعد تعليقًا رسميًا بشأن الاشتباكات أو الطائرة المسيرة.