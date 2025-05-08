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ترامب: أمريكا وبريطانيا ستعلنان عن اتفاق تجاري"كامل وشامل"

02:34 م الخميس 08 مايو 2025

دونالد ترامب

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واشنطن- (أب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيكون اتفاقا " كاملا وشاملا سيرسخ العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لأعوام كثيرة قادمة".

ومن المقرر الإعلان عن الاتفاق الساعة 10 صباحا بالتوقيت الشرقي (1400 بتوقيت جرينتش).

ويعد هذا أول اتفاق تجاري ثنائي يتم الإعلان عنه منذ أن بدأ ترامب في فرض رسوم على الشركاء التجاريين لأمريكا.

وقال" سيتبع ذلك الكثير من الاتفاقيات الأخرى، وهي الآن في مراحل حاسمة من المفاوضات".

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دونالد ترامب أمريكا بريطانيا اتفاق تجاري
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