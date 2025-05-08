ترامب مهاجمًا رئيس الفيدرالي الأمريكي: أحمق لا يفقه شيئًا

وكالات

انتقد الرئيس دونالد ترامب، رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي جيروم بأول، الخميس، واصفا إياه بأنه "أحمق لا يفقه شيئا".

وقال ترامب إن الأسعار في الولايات المتحدة تتراجع نتيجة أموال الرسوم الجمركية وليس بسبب سياسات الفيدرالي المتأخرة.

ويأتي هجوم ترامب على بأول، بعد أن قرر رئيس الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدلات الفائدة مرة أخرى مخالفا رغبة ترامب.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، جيروم باول، الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال "في وضع قوي"، مشيراً إلى أن التضخم انخفض بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وخلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الفدرالي، أوضح "باول" أن سوق العمل الأمريكية "متوازنة"، مشيرًا إلى أن توقعات التضخم في المدى القريب "ارتفعت"، كما ورد في بيان قرار الفائدة الصادر عن البنك.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وشدد "باول"، على استقلالية البنك المركزي، مؤكداً أن دعوات الرئيس دونالد ترامب لخفض الفائدة "لا تؤثر على عملنا على الإطلاق".