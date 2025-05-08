انقطاع التيار الكهربائي يضرب مناطق واسعة في جزيرة لا بالما الإسبانية

وكالات

أعلنت السلطات المحلية في جزيرة لا بالما، التابعة لأرخبيل جزر الكناري الإسبانية، اليوم الخميس، عن انقطاع واسع للتيار الكهربائي في عدد من مناطق الجزيرة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".



ولم تحدد السلطات بعد الأسباب المباشرة وراء الانقطاع، لكنها أكدت أن فرق الطوارئ تعمل على إعادة التيار في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع شركات الكهرباء المعنية.



وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من انقطاع كهربائي شامل شهدته معظم أنحاء إسبانيا والبرتغال في 28 أبريل الماضي، إلا أن جزيرة لا بالما لم تكن من بين المناطق المتضررة حينها.



ومن المتوقع أن تصدر السلطات المحلية بيانًا تفصيليًا لاحقًا حول الحادث وسبل التعامل معه.