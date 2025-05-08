روسيا: رصدنا 488 انتهاكًا أوكرانيًا لهدنة عيد النصر التي أعلنها بوتين

وكالات

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، التزام موسكو بوقف إطلاق النار بشكل صارم، مشيرة إلى أن قواتها لم تشن أي غارات جوية أو صاروخية أو مدفعية أو بمسيرات.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية حاولت مرتين اختراق حدود روسيا في مقاطعة كورسك، لافتة إلى أنها رصدت 488 انتهاكا أوكرانيا لهدنة عيد النصر التي أعلنتها روسيا.

‌‏وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها سيطرت على ترويتسكي في منطقة دونيتسك بأوكرانيا قبل بدء وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الروسي أعلن في وقت سابق عن هدنة تمتد لثلاثة أيام خلال الاحتفال بعيد النصر. لكن أوكرانيا طالبت بهدنة تمتد إلى 30 يوما.