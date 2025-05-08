ترامب: العصر الذهبي لأمريكا قادم

وكالات

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة مقبلة على "عصر ذهبي"، في إشارة إلى مرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي والسياسي في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس: "إن العصر الذهبي لأمريكا قادم".

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن بلاده بصدد توقيع اتفاقية شاملة مع المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن الاتفاق المنتظر "سيعزز العلاقة بين البلدين لسنوات عديدة".

وأضاف ترامب أن "الاتفاقية ستكون شاملة وكاملة، وستفتح آفاقًا واسعة للتعاون التجاري والاقتصادي".