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قضية "قطر جيت".. الشرطة الإسرائيلية تعيد اعتقال مستشار نتنياهو

02:05 م الخميس 08 مايو 2025

الشرطة الإسرائيلية

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(وكالات)

أعادت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال يوناتان أوريخ، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ساعات فقط من انتهاء جلسة تحقيق مطوّلة معه في قضية "قطر جيت" التي عادت إلى الواجهة من جديد.


وجاءت إعادة الاعتقال قبيل ساعات من انتهاء فترة الإقامة الجبرية التي كان يخضع لها أوريخ وشريكه في القضية إيلي فيلدشتاين، الذي أفرج عنه مساء الأربعاء مع تجديد الإقامة الجبرية عليه دون احتجازه مجددًا. وقد خضع كلا الرجلين لاستجواب مكثف أمس، انتهى بإصدار أوامر قضائية بعد منتصف الليل لإعادة توقيف أوريخ، بينما لا تزال الشبهات تحوم حوله في قضايا تمس الأمن القومي الإسرائيلي.

وبحسب ما نقلته قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، تعتزم الشرطة تقديم طلب رسمي لتمديد اعتقال أوريخ لمدة خمسة أيام إضافية، مستندة إلى الحاجة لاستكمال التحقيقات في مسارات توصف بأنها "معقدة ومتشعبة"، وتتعلق بعلاقات اتُّهم الرجلان بإقامتها مع أطراف أجنبية، على رأسها قطر.

وكانت محكمة ريشون لتسيون قد قررت الشهر الماضي الإفراج عن المشتبه بهما مع فرض الإقامة الجبرية، بعد أن رأت أن الرجلين التزما بجميع شروط الإفراج، ولم يرتكبا أي خروقات تستوجب التشديد. ومع ذلك، طالبت الشرطة حينها بـ"الحاجة لمواصلة التحقيق" دون تقديم مبررات لإبقائهما قيد الإقامة.


وبحسب المعلومات التي جُمعت حتى الآن، فإن أوريخ متهم بتسريب معلومات حساسة من داخل مكتب رئيس الحكومة إلى جهات خارجية، وتحديدًا قطرية، بالإضافة إلى التنسيق مع شركاء لترويج رسائل إعلامية على أنها صادرة من مراكز قرار إسرائيلية، بينما كانت في الأصل تملى عليه من قطر، بحسب التحقيقات.

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الشرطة الإسرائيلية اعتقال مستشار نتنياهو بنيامين نتنياهو
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