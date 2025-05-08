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خلال صراعها مع الهند.. باكستان تسقط مسيّرات إسرائيلية من طراز "هاروب"

02:00 م الخميس 08 مايو 2025

اسقاط مسيّرات إسرائيلية

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وكالات

قال الجيش الباكستاني في بيان، الخميس، إن دفاعاته أسقطت حتى الآن 25 مسيرة إسرائيلية الصنع تابعة للجيش الهندي.

وأشار الجيش الباكستاني، إلى أنه تم إسقاط هذه المسيرات جرى باستخدام وسائل تقنية عسكرية.

وكان السفير الإسرائيلي لدى نيودلهي رؤوفين عازار، أكد أن تل أبيب تدعم حق الهند في الدفاع عن نفسها، مشيرا إلى أن نيودلهي يمكنها الاعتماد على إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري، أن الهند أرسلت مسيرات إسرائيلية من طراز "هاروب" لعدد من المواقع في لاهور وكراتشي الباكستانيتين، مشيرا إلى أنه تجري عمليات جمع الحطام.

وأعلن تشودري، في وقت سابق من اليوم، إسقاط 12 طائرة تجسس هندية، مؤكدا أن الهند تدفع ثمنا باهظا لعدوانها الغاشم وستدفع المزيد.

وقالت الشرطة ومسؤولون أمنيون باكستانيون، إن نظام الدفاع الجوي أسقط طائرة درون هندية بالقرب من قاعدة بحرية في مدينة لاهور بشرق البلاد.

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