تركيا تعلق رحلاتها الجوية إلى باكستان حتى الـ9 من مايو

(وكالات)

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines)، اليوم الخميس، إلغاء جميع رحلاتها الجوية من وإلى باكستان خلال يومي الخميس والجمعة، 8 و9 مايو الجاري، وذلك في أعقاب تصاعد حدة التوترات العسكرية في البلاد، ما أدى إلى اضطراب واسع في حركة الطيران.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الشركة، أن "عدم الاستقرار السياسي في منطقة آسيا" كان السبب الرئيسي وراء هذا القرار، مشيرة إلى أن الرحلات من وإلى مدينتي إسلام أباد ولاهور قد تم تعليقها مؤقتًا حفاظًا على سلامة الركاب والطواقم الجوية.

وبذلك، تم إلغاء ست رحلات ذهابًا وإيابًا بين إسطنبول وكل من إسلام أباد ولاهور خلال يومي التعليق، ما يمثل تعطيلًا مؤقتًا للخط الجوي الحيوي الذي يربط تركيا بباكستان.

وأكدت الشركة في بيانها أن المسافرين الذين اشتروا تذاكرهم لهذه الوجهات قبل تاريخ 7 مايو يمكنهم استرداد قيمة التذاكر أو تغيير مواعيد سفرهم دون دفع أي رسوم إضافية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المسافرين المتضررين من هذا الإلغاء الطارئ.

