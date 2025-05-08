إعلان

الخارجية الأمريكية: القنصلية العامة في لاهور الباكستانية وجهت موظفيها بالبقاء في أماكنهم

12:53 م الخميس 08 مايو 2025

الخارجية الامريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن القنصلية العامة في لاهور الباكستانية وجهت جميع موظفيها بالبقاء في أماكنهم.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن القنصلية تلقت تقارير أولية تفيد بأن السلطات الباكستانية قد تقوم بإخلاء بعض المناطق المجاورة لمطار لاهور الرئيسي.

‌‏وذكرت الهند، أن قواتها قامت بتحييد أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية في لاهور.

وكشف وزير الإعلام الباكستاني عطالله تارار، الخميس، أن الجيش الباكستاني قتل ما بين 40 و50 جنديا هنديا على الحدود.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية الأمريكية القنصلية العامة في لاهور الباكستانية باكستان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 أخطاء أدت للكارثة.. ماذا قالت التحقيقات في انفجار خط غاز الواحات؟
نتائج معاينة حريق خط الغاز بأكتوبر.. المهندسين: مقاول كسر خط الغاز وردمه دون إخطار
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة