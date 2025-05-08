الخارجية الأمريكية: القنصلية العامة في لاهور الباكستانية وجهت موظفيها بالبقاء في أماكنهم

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن القنصلية العامة في لاهور الباكستانية وجهت جميع موظفيها بالبقاء في أماكنهم.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن القنصلية تلقت تقارير أولية تفيد بأن السلطات الباكستانية قد تقوم بإخلاء بعض المناطق المجاورة لمطار لاهور الرئيسي.

‌‏وذكرت الهند، أن قواتها قامت بتحييد أنظمة الدفاع الجوي الباكستانية في لاهور.

وكشف وزير الإعلام الباكستاني عطالله تارار، الخميس، أن الجيش الباكستاني قتل ما بين 40 و50 جنديا هنديا على الحدود.