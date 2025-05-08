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طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى باكستان حتى 10 مايو الجاري

12:49 م الخميس 08 مايو 2025

شركة طيران الإمارات

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دبي- ( د ب أ)

أعلنت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من مطار دبي مقرا لها، إلغاء رحلاتها إلى المطارات الباكستانية، المقررة اليوم الخميس، وتعليق جميع الرحلات إلى باكستان حتى يوم 10 من الشهر الجاري، بسبب التطورات العسكرية التي تشهدها المناطق الباكستانية.

وأعربت الشركة الإماراتية عن اعتذارها للمسافرين المتأثرين بهذا القرار، مشيرةً إلى أنها تتابع المستجدات عن كثب، وستنشر أي تحديثات تشغيلية عبر موقعها الإلكتروني.

وأفادت طيران الإمارات، في بيان اليوم ، بأنه لن يُسمح للمسافرين المتجهين إلى باكستان أو على متن رحلات مواصلة إلى هناك بالسفر حتى إشعار آخر، ودعت الركاب الذين أُلغيت رحلاتهم إلى الامتناع عن التوجه إلى المطار.

وأكدت الشركة أن سلامة الركاب وراحة المسافرين "على رأس أولوياتها".

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شركة طيران الإمارات تعليق الرحلات الي باكستان المطارات الباكستانية
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