الجيش الباكستاني: طائرة درون هندية هاجمت أهدافا عسكرية بالقرب من لاهور

لاهور- (أب)

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الليفتانت جنرال أحمد شريف إن طائرة درون هندية هاجمت هدفا عسكريا بالقرب من لاهور خلال الليل، مما أسفر عن إصابة أربعة جنود، في حين اعترض نظام الدفاع الجوي في البلاد وأسقط 12 طائرة درون هندية دخلت المجال الجوي الباكستاني في مواقع مختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الجيش قال إن حصيلة ضحايا الهجمات الهندية، بعد الهجمات التي وقعت خلال الليل، بلغت 32 قتيلا.

وأوضح المتحدث أن مدنيا لقى حتفه وأصيب آخر في إقليم السند بجنوب البلاد، عندما سقط حطام الطائرات التي تم إسقاطها على منطقة سكنية.

ونقلت وكالة (د ب أ) عن المتحدث القول إن أربعة جنود على الأقل أصيبوا عندما استهدفت طائرة درون هندية هدفا عسكريا في لاهور.

وقال" نفذت الهند عملا عسكريا صارخا مجددا ضد باكستان من خلال إرسال طائرات درون إلى عدة أماكن".

وأضاف" هذا استفزاز خطير للغاية" في منطقة هشة للغاية في الوقت الحالي، مما يعرض الأمن في المنطقة و خارجها للخطر.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الباكستانية ملتزمة باليقظة الكاملة تجاه أي نوع من التهديدات.

من ناحية أخرى، أوقفت السلطات العمل في أربعة مطارات تشمل إسلام آباد وكراتشي ولاهور وسيالكوت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).